Di Biagio sull'esperienza in Nazionale: "Io il primo a mettere insieme Jorginho, Verratti e Insigne"

L'ex Ct della Under 21 esalta il gruppo di Mancini e precisa: "Il 70-80% dei calciatori ora in Nazionale li ho fatti giocare in Under 21".

L'ex Commissario Tecnico della nazionale Under 21 Luigi Di Biagio ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Per l'ex calciatore di Roma e Inter è stata l'occasione buona per parlare della Nazionale guidata da Roberto Mancini, impegnata domani nell'ultimo test amichevole contro la Repubblica Ceca, prima dell'esordio a Euro 2020 datato 11 giugno contro la Turchia: Il tecnico romano pone l'accento sul grande lavoro fatto da Mancini, evidenziando grandi affinità tra lui e il Ct jesino: "Io e Roberto parliamo la stessa lingua calcistica dal punto di vista del gioco. Con lui c'era una simbiosi incredibile, il 70-80% dei calciatori ora in Nazionale li ho fatti giocare in Under 21". Una nazionale che piace e diverte, nella quale è lo stesso Di Biagio a vedere sbocciare i frutti del suo precedente lavoro: "Rivendico di esser stato il primo a mettere insieme Jorginho, Verratti e Insigne in tempi non sospetti, quando tutti li bistrattavano. Oggi sarebbero titolarissimi anche nel Portogallo o nel Brasile".