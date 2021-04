Di Biagio sta con Conte: "L'Inter gioca male? Mi viene da ridere"

Luigi Di Biagio prende le difese di Antonio Conte e del suo gioco: "Da uno come lui c'è solo da imparare. I fatti gli stanno dando ragione".

E' senza una panchina da agosto 2020, quando con la sua SPAL chiudeva la stagione all'ultimo posto: Luigi Di Biagio ha voglia di ripartire con una nuova esperienza ma, nel frattempo, può dedicarsi all'analisi del campionato che vede in testa l'Inter.

Recentemente, sulla qualità del gioco praticato da Antonio Conte sono piovute critiche, in particolare dopo l'ultima vittoria contro il Sassuolo: solo il 30% di possesso palla per i nerazzurri che, comunque, sono riusciti a portare a casa il massimo della posta in palio.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Di Biagio si è schierato dalla parte di Conte nella faida con i 'giochisti'.

"Antonio sta facendo un grande lavoro. Da uno come lui c'è solo da imparare. Ha plasmato la squadra con acquisti e cessioni importanti, tutti mirati a valorizzare le sue idee. È un martello, lavora tantissimo. Anche quando le cose non vanno bene, lui continua a seguire i suoi concetti. E alla fine i fatti gli danno ragione".

L'allenatore romano ha evidenziato i meriti di una squadra che può vantare il miglior attacco della Serie A e la seconda difesa alle spalle della Juventus.

"Mi viene da ridere quando sento certi discorsi. Come fa la squadra col migliore attacco e la seconda miglior difesa a giocare male?".

A corroborare la causa contiana vi è anche il super rendimento di Lukaku, uno dei colpi richiesti espressamente dal tecnico salentino.