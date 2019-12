Di Bello arbitra il recupero Brescia-Sassuolo: due gare dirette nella settima giornata

Il direttore di gara pugliese ha diretto sia Brescia-Sassuolo che Atalanta-Lecce: due gare della settima giornata a distanza di due mesi.

Si è chiusa il 18 dicembre la giornata per ora più lunga di questa stagione di . -, rinviata in seguito alla scomparsa del presidente neroverde Squinzi, è stata infatti recuperata, con la vittoria della squadra di De Zerbi per 2-0. Con una particolare curiosità.

Ad arbitrare Brescia-Sassuolo è stato infatti Marco Di Bello, direttore di gara pugliese nel massimo campionato dal 2014, che nella settima giornata giocata ad ottobre era stato il fischietto di -, terminata 3-1 in favore della squadra di Gasperini.

Di Bello ha dunque in teoria arbitrato due gare nella settima giornata di Serie A. Certo, in maniera particolare, visto che il match di Bergamo si è giocato a inizio ottobre e la sfida tra Brescia e Sassuolo solamente a metà dicembre. Sempre, comunque, per lo stesso turno di campionato.