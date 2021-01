Devine nella storia del Tottenham: è il più giovane marcatore di sempre

Classe 2004, il centrocampista inglese ha segnato in FA Cup contro il Marine a 16 anni e 162 giorni.

Una gara sulla carta facile per il , effettivamente vinta senza problemi. 5-0 in casa del Marine per gli Spurs, che hanno superato agevolmente i 32esimi di , regalandosi anche un record storico. Singolo. Alfie Devine è infatti il giocatore più giovane a segnare un goal per il team londinese.

Non solo Devine è diventato il più giovane di sempre a scendere in campo per il Tottenham a 16 anni e 162 giorni, ma dunque è riuscito anche nell'impresa di segnare il 5-0 con cui la squadra di Mourinho ha chiuso la gara guadagnandosi il passaggio del turno.

Era da tempo che un giocatore di 16 anni non segnava in tale competizione per un team di Premier o Championship, da quando George Williams dell'MK Dons non marcò contro il nel novembre 2011. Ora anche Devine può entrare nella storia, dalla porta principale.

Un trionfo totale per il Tottenham, anche vista la tripletta dell'ex , Vinicius, arma in più per Mourinho per il proseguo della stagione, in cui la formazione britannica punta a tornare in Champions e magari mettere i bastoni tra le ruote in Premier alla favorita di Klopp.

Interno di centrocampo buttato nella mischia per via della gara contro un team di ottava divisione, Devine difficilmente troverà largo spazio nei prossimi mesi, ma pian piano potrebbe ritagliarsi un posto importante nella squadra di Mourinho, nel lungo periodo.

Moruinho stesso ha applaudito l'ingresso di Devine nella ripresa, preferendo però chiedere a tutti di stare tranquilli con aspettative e paragoni. Se il ragazzo classe 2004 riuscirà ad emergere nel calcio che conta, solo il lavoro e il tempo potranno dirlo.