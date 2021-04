Deulofeu si opera: probabile stagione finita per lo spagnolo

Fuori causa da febbraio, il giocatore ex Milan verrà operato al ginocchio nei prossimi giorni: può dire addio all'annata.

Sono due mesi che Gerard Deulofeu non vede il campo. L'attaccante dell'Udinese è ai box oramai da febbraio per un problema al ginocchio che l'ha costretto a rimanenere fuori per diverse settimane. Che si protrarranno per almeno un altro mese.

Deulofeu ha infatti annunciato tramite i propri social che finirà sotto i ferri nei prossimi giorni per sistemare l'infortunio al menisco con cui sta facendo i conti da metà inverno. Tradotto, possibile addio alla stagione 2020/2021. Tutto dipenderà da come procederà il recupero.

Difficile rivedere Deulofeu durante quest'annata, ma l'ipotesi, come evidenziato dallo stesso spagnolo, esiste:

"Lo scorso 17 febbraio ho sofferto una lesione al menisco interno durante un allenamento. Le abbiamo provate tutte fino ad oggi per poter tornare in campo senza dover passare per la chirurgia: dal riposare senza farmaci, alle infiltrazioni per poter giocare le ultime partite ecc.., convinti che avrebbe funzionato però purtroppo non è stato così. Lo accettiamo anche se con dispiacere perché fisicamente mi sento bene, le sensazioni che avevo prima che succedesse erano meravigliose, però non c’è nulla da fare quindi guardiamo avanti un’altra volta. Faremo tutto ciò che è nelle nostre mani per poter tornare il prima possibile (senza scartare del tutto la possibilità che possa essere questa stessa stagione) e più forte che mai, per superare un ostacolo in più in maniera positiva è con allegria".

Per Deulofeu, sostituito principalmente da Forestieri nelle utlime settimane, tredici presenze nell'attuale Serie A, con una rete e due assist. Sotto contratto con i bianconeri fino al 2014, avrà nuove occasioni per mettersi in mostra, a fine maggio o dal prossimo agosto.