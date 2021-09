Destro doveva lasciare il Genoa in estate ma la fumata nera con lo Spezia lo ha rimesso al centro del progetto: ora è titolare e ha segnato 4 goal.

Dal possibile addio a trascinatore. La storia d'amore tra Mattia Destro e il Genoa sembrava ai titoli di coda non più di un mese fa, prima di un improvviso colpo di scena che ha cambiato lo scenario e rimesso l'attaccante di Ascoli Piceno al centro del progetto tecnico del 'Grifone'. Il classe 1991 si è ripreso il posto da titolare e continua a trascinare i rossoblù a suon di goal, come accaduto ieri sera. Destro è stato assoluto protagonista nella rimonta da 0-2 a 3-2 della squadra di Ballardini (poi ripresa in extremis da Kalinic) contro il Verona con una doppietta realizzata nel secondo tempo.

In estate Genoa e Spezia avevano trattato a lungo lo scambio d'attaccanti Destro-Nzola. Sembrava tutto fatto per l'addio, ma il mancato accordo tra i club e la conseguente fumata nera del 31 agosto hanno cambiato i piani. Dopo aver saltato le prime due contro Inter e Napoli proprio per ragioni legate al calciomercato e a un addio che sembrava imminente, l'ex Milan e Roma è tornato a disposizione di Ballardini ed è stato subito schierato titolare nelle successive quattro sfide contro Cagliari, Fiorentina, Bologna e Verona.

4 goal in 4 match: Mattia Destro ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi. L'attaccante marchigiano ha siglato quattro nelle prime sei partite di Serie A per la prima volta in carriera. Un avvio scoppiettante per il 30enne, che si sta prendendo la sua rivincita dopo essere stato a un passo dall'addio.

Prima il colpo di testa sul calcio di punizione di Rovella, con la palla che ha baciato la parte interna del palo ed è finita in fondo alla rete. Poi un'azione personale perfetta, condotta curiosamente con in mano una bottiglietta d'acqua, in cui si è bevuto Gunter con un dribbling secco prima di battere Montipò con un tocco sotto delicatissimo. Contro il Verona, Mattia Destro ha messo in mostra tutto il repertorio a disposizione.

"I gol di Destro non sono un caso, lui è un giocatore bravo e se ha queste motivazioni viene fuori il suo talento e la sua confidenza con il gol. Non ha bisogno di guardare la porta, sa dov'è. Se si allena lui è questo".

Al termine della sfida, Davide Ballardini ha elogiato il suo attaccante. Da quando è tornato a disposizione, l'allenatore del Genoa non lo ha mai lasciato fuori, ricevendo risposte molto positive direttamente sul campo. Il feeling tra Destro e il tecnico di Ravenna è speciale: con lui destro ha realizzato 14 reti e 1 assist in 37 partite tra Serie A e Coppa Italia.

I goal, l'abbraccio dei tifosi, la voglia matta di continuare a gonfiare la rete. Mattia Destro si è ripreso il Genoa e sta vivendo una seconda vita con la maglia rossoblù: dall'addio praticamente certo alla doppietta al Verona, in meno di un mese lo scenario si è completamente capovolto. Per la gioia di tutti.