Destro è rinato: 9 goal in 16 partite, mai così bene dal 2014

Otto goal segnati nelle ultime otto: l'attaccante rossoblù fa volare i liguri lontano dalla zona retrocessione. Da dicembre in A nessuno come lui.

Mattia Destro è rinato. Sulla risalita del Genoa, che è andato a +6 sul Torino terzultimo e vede l'incubo retrocessione allontanarsi, c'è soprattutto la sua firma. A suon di goal. La specialità della casa. Da centravanti vero. Dopo anni a fari spenti, è tornato sotto i riflettori.

La doppietta di Crotone ha permesso ai rossoblù di inanellare un altro risultato utile. Il quarto consecutivo in Serie A. Per la squadra di Ballardini, il numero 23 è una sentenza: quando segna, arriva la vittoria. Matematico. Tutti i cinque successi maturati in stagione sono arrivati con almeno un suo goal. Nelle due occasioni in cui il classe 1991 ha segnato e il Genoa non ha vinto, sono arrivati due pareggi. Talismano.

Il conto dei goal al momento è di 9 in 16 presenze. Si tratta della miglior partenza in carriera in Serie A dalla stagione 2013/14, quando i giallorossi lo utilizzavano come vero e proprio talismano in uscita dalla panchina. Non realizzava due doppiette nelle prime 20 giornate di Serie A dalla stagione 2011/12, quando vestiva la maglia del Siena. Quando si affacciava alla Serie A.

Oggi, invece, Destro è un giocatore maturo. Quasi un veterano. Di certo, è colui che ha segnato più di tutti in Serie A da metà dicembre ad oggi: otto goal nelle ultiime nove giornate. Saltandone una. Media facile: un goal a partita.

Negli ultimi due anni il centravanti marchigiano aveva totalizzato solo quattro goal tra Bologna e Genoa. Quest'anno, qualcosa è cambiato. Destro è a un goal dalla doppia cifra in campionato, cosa che non gli riesce dall'annata 2016/17. Era il suo secondo anno al Bologna. Oggi il rossoblù è un altro. I numeri pure.