Dest ha scelto: il terzino dell'Ajax giocherà con gli Stati Uniti, no all'Olanda

Sergiño Dest ha scelto gli . Il terzino classe 2000 dell' ha deciso che il suo futuro sarà con la maglia di Team e non rappresenterà quindi la nazionale dell', che si era interessata a lui dopo le ottime prestazioni in Eredivisie.

Compirà 19 anni il prossimo 3 novembre, ma è già un perno dei 'Lancieri', con cui ha già collezionato 16 presenze in questa stagione, la sua prima con i grandi. Nato in Olanda, Dest fa parte dell'Ajax dal 2012, quando è stato prelevato dall'Almere, squadra della sua città natale.

La prima nazionale maggiore che lo ha convocato è stata però quella a stelle e strisce, con cui aveva già giocato a livello di Under 17 e Under 20. A settembre era anche arrivata la prima convocazione con la nazionale maggiore.

All in for the 🔴, ⚪️ & 🔵❗️



After featuring for the @USYNT at the #U17WC and #U20WC, Sergiño Dest will continue in our colors with the #USMNT. 🇺🇸⚽️



MORE >> https://t.co/aj6rDj8n6X pic.twitter.com/aX4nZs2CVB