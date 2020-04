Deschamps elogia la Juventus: "In un club seguirei la loro scuola"

Didier Deschamps ai microfoni de 'L'Equipe' non ha dubbi: "Alla Juventus ci si allena tanto, a livelli altissimi, per ottenere i risultati".

Il complimento alla non arriva da un uomo qualunque, ma dal commissario tecnico della , campione del mondo solamente due anni fa alla guida della Francia, e campione del mondo anche da giocatore nel 1998.

Ovviamente Didier Deschamps è uno che conosce benissimo la Juventus, per averci sia giocato e per averla anche allenato. Ma le sue parole in un'anticipazione a 'L'Equipe' sono di grande orgoglio per i bianconeri.

"Se dovessi allenare un club anziché una nazionale, seguirei la scuola Juventus, lì ci si allena tanto a livelli altissimi per ottenere risultati".

Poi ammette di non aver nessun modello in particolare per il suo ruolo di allenatore.