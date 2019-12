Inter, Deschamps consiglia Giroud: "Dovrebbe andare in un club dove giocherebbe"

Olivier Giroud può diventare un uomo mercato e Deschamps lo consiglia: "Potrebbe doversi muovere. Se non gioca al Chelsea, dovrebbe farlo altrove".

Olivier Giroud è uno degli uomini-mercato per gennaio. Il francese non trova spazio al , dove il titolare è diventato Abraham, e il prossimo mese può lasciare Londra per andare in una squadra che gli garantisca più spazio.

Tra le molte destinazioni a cui è stato accostato Giroud c'è anche l', alla ricerca di un attaccante da regalare a Conte. Il quotidiano francese 'L'Équipe' ha chiesto a Didier Deschamps, CT della nazionale francese, informazioni proprio riguardo la possibile destinazione nerazzurra. L'allenatore campione del mondo ha affermato che il classe 1986 ha bisogno di una squadra che lo faccia giocare.

"Lui, come altri, potrebbe doversi trasferire. La sua situazione al Chelsea non è cambiata in due mesi. Sarebbe meglio per Olivier, naturalmente, andare in un club dove avrebbe più spazio per giocare di più: se non può farlo al Chelsea, potrebbe doverlo fare altrove. Sarà una sua decisione. Non conosco le opzioni che ha".

Dal trasferimento potrebbe anche dipendere la presenza o meno dell'ex e Montepellier a , come spiega l'allenatore.