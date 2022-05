"Derubati", "Uno dei peggiori arbitri della storia": finale playoff persa, i tifosi dell'Huddersfield esplodono

L'Huddersfield ha perso la finale playoff per andare in Premier League contro il Nottingham, ma i tifosi sono impazziti per due rigori negati.

Il ritorno del Nottigham Forest in Premier League è sicuramente una delle storie romantiche del weekend calcistico. Tuttavia il romanticismo dell'evento non è stato colto, per usare un eufemismo, dai tifosi dell'Huddersfield, avversario del Forest nella finale playoff.

Sui social si è infatti scatenato il putiferio durante e dopo la partita vinta 1-0 dal Nottingham, ma con due rigori piuttosto netti negati all'Huddersfield. Gli episodi incriminati sono avvenuti entrambi nel secondo tempo: nel primo caso l'arbitro Moss ha ammonito per simulazione Toffolo nonostante lo sgambetto in area di Colback sembrava piuttosto evidente, mentre nel secondo caso (per certi versi ancor più clamoroso) ha ignorato il tocco di Lowe sul polpaccio di O'Brien.

Il Var ha confermato entrambe le discutibili decisioni di Moss, la cui direzione arbitrale è stata definita "assurda" dai tifosi dell'Huddersfield. La polemica è esplosa specialmente su Twitter, con un tweet di indignazione dietro l'altro.

"Jon Moss è di gran lunga uno dei peggiori arbitri nella storia del calcio"

"Siamo stati derubati"

"Si dovrebbe avviare un'indagine"

"Var sconcertante"

In Inghilterra abbiamo visto spesso il Var non interferire in maniera troppo netta sulle decisioni dell'arbitro (a differenza di ciò che al contrario vediamo in Italia), ma forse questa volta si poteva fare un'eccezione.