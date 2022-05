Derubati, aggrediti e minacciati dalla polizia armata: i tifosi del Liverpool travolti dall'incubo della finale

GOAL ha parlato con un certo numero di fans bloccati fuori dallo Stade de France e poi presi di mira dalla gente del posto dopo la finale.

Il Liverpool ha perso la finale di Champions League 2022. Un grande dispiacere. In secondo piano per centinaia di fans dei Reds arrivati a Parigi, che da sabato 28 maggio hanno perso qualcos altro: la voglia di seguire una finale europea, anche con i propri beniamini in campo.

Prima, ma soprattutto dopo la sfida, infatti, i sostenitori del Liverpool hanno temuto seriamente per la propria incolumità. Bande organizzate che hanno derubato i fans arrivati in città, gas lacrimogeni e spray al peperoncino utilizzati dalla polizia, armi puntate contro.

Pepper spraying fans outside stadium in Paris pic.twitter.com/drgzEpR9gD — Mark Ogden (@MarkOgden_) May 28, 2022

Diversi trifosi sono stati attaccati da bande di giovani locali. Almeno un tifoso è stato ferito alla faccia, mentre un altro ha rimediato una gamba rotta per un attacco in strada. In tanti hanno chiesto cure mediche. Insomma, la sconfitta subita in campo è stata completamente dimenticata.

"È stata la peggiore esperienza che abbia mai vissuto in una partita di calcio" ha detto a GOAL Paul Machin, del canale televisivo The Redmen. "Vado alle partite da quando avevo sei anni ed è stato diverso da qualsiasi cosa a cui abbia mai assistito".

Machin evidenzia come la polizia parigina abbia attaccato pesantemente i tifosi in viaggio verso la stazione ferroviaria di Saint-Denis Porte de Paris. Ha visto ufficiali armati puntare pistole contro sostenitori terrorizzati, mentre altri correvano per mettersi in salvo:

"È stata una delle esperienze più terrificanti della mia vita. Sono stato al centro di tutto, ma non ho le parole per descriverlo. Riesci a immaginare di allontanarti da un concerto, o da qualsiasi altro grande evento, e avere una pistola puntata contro di te? È da pazzi".

Un altro tifoso, che ha chiesto di non essere nominato, racconta a GOAL:

"Questa è stata la mia settima finale europea guardando il Liverpool e probabilmente sarà l'ultima. Non voglio mai più vivere una cosa del genere".

I problemi sono iniziati non appena i tifosi sono sbarcati a Saint-Denis Porte de Paris. Da lì, si sono diretti verso lo stadio. Si aspettavano un breve tragitto, prima di scoprire come in realtà fossero presenti eenormi code: controlli minimi dei biglietti e poca o nessuna segnaletica.

"È stato un incubo" dice un tifoso che ha trascorso più di due ore in coda. "Non ci sono stati controlli fino a quando non si è arrivati in fondo a questa rampa che porta allo stadio, e anche allora c'erano forse sei steward - non la polizia - che si prendevano cura di migliaia di tifosi".

La situazione non è stata certo migliore ai tornelli. Quando i tifosi, la maggior parte dei quali erano stati spinti attraverso uno stretto e buio sottopassaggio, bersaglio i borseggiatori locali che si facevano strada tra le lente code, sono finalmente arrivati ​​​, hanno trovato una serie di cancelli chiusi, con polizia e steward disinteressati nelle loro preoccupazioni.

"Ero nella sezione Y" dice un tifoso, abbonato, che è arrivato alla stazione di Saint-Denis Paris de Porte alle 18:30 ora locale, due ore e mezza prima del calcio d'inizio. "C'erano persone a perdita d'occhio. Quelli all'interno erano intrappolati contro i cancelli, nessuno si muoveva e nessuno dall'altra parte del cancello comunicava. Sono stati trattati come bestiame".

Con decine di tifosi, tra cui bambini, tifosi disabili e spettatori anziani, bloccati nelle file fuori, la UEFA ha deciso di ritardare il calcio d'inizio. La notizia è arrivata 14 minuti prima dell'orario di inizio previsto, ma non è stata comunicata a coloro che stavano ancora aspettando fuori, una mossa che avrebbe almeno alleviato parte della tensione che si era accumulata nelle due ore precedenti o più.

All'interno dello stadio, un messaggio sui maxischermi ha rilanciato la notizia. Il ritardo, si diceva, era dovuto "al ritardo nell'arrivo dei tifosi" che ha provocato fischi e fischi da parte dei tifosi. Una vera e propria bugia, un tentativo da parte della UEFA di scaricare la colpa. Man mano che sempre più storie sono emerse da fuori campo, è diventato chiaro che la narrativa della UEFA non era vera e non doveva essere accettata.

Naturalmente alcuni non sono riusciti ad accettarlo. In pochi minuti, sui social media sono circolati video che mostravano i tifosi del Liverpool scavalcare un muro, apparentemente per entrare illegalmente allo stadio.

Vergognosamente, diversi account con un ampio seguito hanno condiviso i video, ripetendo così la bugia che i tifosi del Liverpool erano il male, di nuovo.

La verità è che quei tifosi non stavano "sfondando" ma si stavano arrampicando verso la salvezza, essendo schiacciati dalla calca sulla rampa che porta allo stadio. Dall'altra parte di quel muro non c'era lo Stade de France stesso, ma più barriere, più cancelli e più polizia.

Nell'atrio all'interno del campo, un giornalista, che aveva viaggiato da tifoso, si è avvicinato a quello che ha descritto come "un funzionario UEFA dall'aspetto molto preoccupato" chiedendo spiegazioni. "Mi ha detto che il motivo per cui l'avevano detto sul grande schermo era per prevenire il panico all'interno dello stadio" ha rivelato a GOAL .

Nel frattempo, le persone intrappolate all'esterno stavano per essere oggetto di un attacco orribile e non provocato da parte della polizia:

"Era come essere in un film di guerra" dice un tifoso, un veterano di oltre 30 anni e un buon amico di questo corrispondente. "Al'improvviso, dal nulla, le persone iniziano a cadere a terra, afferrandosi la faccia. I miei occhi hanno iniziato a bruciare e gocciolare, ed è allora che ti rendi conto. Che cazzo, stavano utilizzando i lacrimogeni. C'erano bambini lì dentro, famiglie, fans anziani. Avevano i biglietti e stavano cercando di entrare per vedere la loro squadra giocare una finale, e la polizia ha usato i lacrimogeni. Fottutamente incredibile".

A questo punto un certo numero di giornalisti si era fatto strada fuori dalla tribuna stampa per catturare le scene. Il giornalista di ESPN Mark Ogden ha filmato un agente di polizia che spruzzava peperoncino su un tifoso, mentre Carrie Brown, di BeIn Sports , ha parlato con iquelli che si erano fatti strada all'interno una volta che i cancelli erano stati aperti tardivamente.

Steve Douglas, un giornalista dell'Associated Press, è stato avvicinato da un agente di polizia che lo ha impacchettato in una capanna di sicurezza e ha minacciato di rimuovere il suo accreditamento a meno che non avesse cancellato tutte le riprese video riprese.

Robbie Fowler, la leggenda del Liverpool, ha trascorso la maggior parte del primo tempo all'esterno. Suo figlio, Jacob, e il fratello Scott sono stati coinvolti nel caos.

Nella mischia c'erano anche Mike Gordon, uno dei proprietari del Liverpool, e Marvin Matip, fratello del difensore dei Reds Joel. Andy Robertson ha rivelato che a uno dei suoi amici era stato rifiutato l'ingresso, accusato di aver presentato un biglietto falso.

"Fortunatamente è riuscito a entrare perché uno dei rappresentanti del club ha risolto il problema" ha detto Robertson ai giornalisti in seguito. "Hanno comunque detto che era un falso e vi assicuro che non lo era. Si sono inventati tutto, presi dal panico. La UEFA si sarebbe dovuto essere organizzata meglio".

Altri, come Gary Lineker e Kelly Cates, hanno condiviso le loro esperienze sui social media: le loro storie sono molto diverse da quelle spacciate dalla UEFA, dalla polizia e, vergognosamente, da un certo numero di politici francesi.

La partita alla fine è iniziata alle 21:36 ora locale, e la UEFA ha confermato lo spettacolo pre-partita che coinvolgeva Camilla Cabello. Ci sono stati fischi quando è stato suonato l'inno della Champions League e il club ha rilasciato una dichiarazione durante la partita in cui ha condannato il trattamento "inaccettabile" dei tifosi e ha affermato di aver "ufficialmente chiesto un'indagine formale" sulle cause .

In campo, il goal di Vinicius Junior nel secondo tempo ha risolto le cose, ma a quel punto la UEFA aveva già iniziato a cambiare tono. Il calcio d'inizio, si è letto in seguito, era stato rinviato perché "migliaia di tifosi che avevano acquistato biglietti falsi" avevano "bloccato i tornelli alla fine del Liverpool" causando il ritardo.

"Come dicono; quello che sta mentendo è quello che cambia la storia?” un fan disgustato ha detto a GOAL . "Prima erano gli arrivi in ​​ritardo, poi i biglietti falsi. Sono solo sorpreso che non abbiano usato l'ubriachezza come scusa, per il tutto esaurito".

La posizione delle autorità è stata chiarita mentre il match si avviava ai tempi di recupero. Centinaia di poliziotti antisommossa vestiti di nero si sono diretti verso l'estremità del campo di Liverpool, allineandosi minacciosamente davanti ai tifosi. All'altra estremità, i fan esultanti del Real Madrid avevano solo un'infarinatura di steward.

Ci sono stati pochi o nessun problema all'interno dello stadio, poiché la sezione dei Reds si è svuotata rapidamente dopo il fischio finale. Ma fuori, per alcuni l'incubo stava per ricominciare.

"C'erano bande che vagavano fuori, cercando di rapinare e attaccare i fans del Liverpool" dice un testimone oculare. "Abbiamo visto un ragazzo rubare l'orologio, poi mio fratello, che era un minuto più indietro di me, ha iniziato a gridare che qualcuno aveva preso il suo telefono e i suoi soldi. Alcuni di loro sono riusciti a catturare il ladro, ma poi altri quattro o cinque sono arrivati ​​dal nulla. A mio fratello è stata sfregiata la faccia, il suo compagno ha subito una ferita alla testa e un altro ragazzo è stato colpito".

“Sono andati alla stazione di polizia e praticamente gli è stato detto che non erano interessati. 'Vai in ospedale' era il succo di tutto. Quando sono arrivati ​​in ospedale, c'era un tizio lì dentro che era stato investito da un treno della metropolitana mentre scappava da qualcuno con un coltello, c'erano feriti che erano stati picchiati o colpiti con bottiglie".

Un altro tifoso ha incontrato un altro tifoso che era stato aggredito da un gruppo di giovani. La testa sanguinava e temeva di essersi rotto una gamba. La vittima era con il figlio piccolo.

Altri raccontano storie simili. Un giornalista, Caoimhe O'Neill di The Athletic , descrive il suo terrore quando una banda ha accerchiato lei e un gruppo di sostenitori all'esterno.

"Non avrei mai pensato che sarei stata felice di lasciare una città così bella" ha twittato domenica mattina.

Molti si sentono allo stesso modo. GOAL ha parlato con diversi fan in attesa dell'Eurostar alla stazione Gare du Nord domenica. Tutti avevano storie da raccontare, tutti si sono sentiti delusi dalle autorità. Nessuno ha fretta di tornare presto a Parigi o allo Stade de France.

"l modo migliore per descriverlo" ci dice uno di loro "è che era come se gli anni '80 fossero tornati ​​e avessero preso il sopravvento. Ho già visto problemi nelle trasferte europee. Atene 2007 è stato brutto, ma questo è stato peggio. È stato un completo fallimento degli organizzatori e delle autorità, e avrebbe potuto essere molto peggio di quello che è stato".

"Sono onesto, mi ha scoraggiato" dice il fan dei Reds Carl Clemente, che è stato coinvolto nell'incidente dei gas lacrimogeni fuori dallo stadio con suo figlio di nove anni. "Ovviamente continuerò a fare il tifo per il Liverpool, ma ci penserò sicuramente due volte prima di andare alle partite. Era come una zona di guerra, gruppi di gente del posto caricavano la polizia e la polizia rispondeva con spray al peperoncino. Io e mio figlio stavamo aspettando un taxi e siamo stati investiti da spray al peperoncino. Ho colpito il ponte, il mio ragazzo era in lacrime. Non riuscivamo a respirare bene, i nostri occhi bruciavano".

"Ha nove anni. Era la sua prima grande finale europea. Pensi che vorrà tornarci? Non sono sicuro nemmeno io".

Questa, davvero, è la parte più triste. Questa storia non riguarda il disturbo dei fan o il teppismo. Non si tratta di biglietti falsi o arrivi in ​​ritardo, alcol o comportamenti scorretti.

Si tratta di sicurezza e protezione, di coloro che sono andati a vedere un viaggio da sogno per vedere la propria squadra - pagando una fortuna per il privilegio, non bisogna dimenticarlo - e si sono trovati nel mezzo di un incubo.

Come ha twittato in seguito Kenny Dalglish: "nessuno dovrebbe mai aver paura di andare a una partita di calcio".

Sabato sera c'erano molti tifosi del Liverpool. Alcuni non sono nemmeno riusciti ad entrare e altri potrebbero non tornare.

E sono la UEFA e le autorità francesi che devono rispondere alle domande sul perché.