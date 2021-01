Derby social, la Lazio posta la formazione della Roma: "Gli ospiti"

Il derby si accende anche sui social, la Lazio posta la formazione della Roma definendo i giallorossi 'ospiti'.

Non sarà un derby della Capitale come gli altri a causa dell'assenza dei tifosi sugli spalti dell'Olimpico, ma il clima intorno a - è subito caldissimo.

Ad accenderlo ulteriormente è stato il tradizionale tweet con cui la Lazio ha annunciato la formazione degli avversari, senza mai citare la Roma e definendo i giallorossi 'ospiti' come qualsiasi altra squadra.

Tecnicamente stasera in effetti è la Lazio a giocare in casa il derby della Capitale, ma l'appellativo usato per i cugini pare destinato a fare discutere.

Una provocazione social che fa capire come Lazio-Roma non sarà mai una partita come tante, da una parte e dall'altra.