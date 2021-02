E’ già Derby, Pioli: “Ibrahimovic o Lukaku? Mi tengo Ibra tutta la vita”

Alla vigilia del derby, il tecnico rossonero spiega: "E' una partita che si affronta con testa fressa e cuore caldo. Vogliamo fare bene".

Tempo di derby. A San Siro il Milan sfida l'Inter con l'obiettivo del controsorpasso, per poter tornare capolista e riprendere la marcia solitaria. Per gli uomini di Stefano Pioli la vittoria è quasi d'obbligo.

Il tecnico dei rossoneri nel presentare la sfida nella consueta confernza stampa della vigilia, ha voluto ricordare Mauro Bellugi che proprio nelle scorse ore è venuto a mancare all'età di 71 anni.

"Abbiamo appena appreso la tragica notizia e ci teniamo a fare le condoglianze ai suoi famigliari”.

Pioli ha spiegato come si prepara una sfida come il derby.

“E’ una partita che si affronta con la testa fredda ed il cuore caldo. Serviranno volontà e determinazione”.

Nel corso della mattina sono stati in molti i tifosi rossoneri accorsi all’allenamento della squadra per incitare i propri beniamini.

“Il nostri tifosi continuano a dimostrarsi speciali. Dispiace non poter giocare in un San Siro pieno, ma ci sono sempre vicini e ci danno grande sostegno. Speriamo che possa essere l’ultimo derby senza tifosi”.

Il prossimo sarà un Derby della Madonnina potenzialmente molto più importante rispetto agli ultimi.

“Io ho sempre creduto nel nostro lavoro e nell’ambizione del club. Abbiamo cominciato un percorso e stanno arrivando ottimi risultati. Un derby così non si vedeva da tantissimo tempo, abbiamo la voglia di far bene”.

Dal punto di vista tattico si affronteranno due squadre molto diverse.

“Milan ed Inter hanno una fisionomia chiara. Le ultime sfide sono sempre state equilibrate e ci sono stata molte occasioni da rete. Avrà maggiori occasioni la squadra che riuscirà ad essere più compatta e precisa. Servirà una prestazione di alto livello”.

Pioli si è soffermato sul momento di Tonali.

“Sono convito che si tratti di un ragazzo dal potenziale enorme, ma è ancora molto giovane ed è al primo anno a certi livelli. Sta crescendo bene e sarà molto forte, ma le sue capacità le sta già dimostrando. Anche se si è giovani bisogna saper reggere a questo tipo di pressioni e lui è molto determinato”.

Milan-Inter sarà per forza di cose anche Ibrahimovic contro Lukaku.

“Ho grande rispetto per Lukaku, ma mi tengo tutta la vita Ibra. Il loro scontro? Sarebbe stato meglio se non fosse successo, ma quella di domani sarà un’altra partita. E’ un derby, una gara molto sentita, ci saranno altri duelli e scontri, ma anche grande rispetto e professionali”.

Quello di domenica sarà un derby importante in ottica classifica.

“Sarà una partita molto importante, c’è la possibilità di tornare in testa. Non parliamo di una gara decisiva, ma è molto importante e l’abbiamo preparata bene. Le nostre ultime due partite non sono state tra le migliori, ma non ci hanno tolto le nostre convinzioni. Abbiamo capito come approcciare le gare e saremo forti. Se inizi una gara pensando che il pareggio può andar bene sei più vicino alla sconfitta che alla vittoria. Noi punteremo a vincere”.

Ibrahimovic potrebbe ritagliarsi ancora un ruolo da protagonista nel derby, ma Pioli vuole concentrarsi solo sul collettivo.

“Domani il Milan dovrà giocare da squadra. E’ sempre il collettivo che mette in evidenza le qualità del singolo. Abbiamo le qualità per giocare bene e lo sappiamo fare, dovremo mettere i singoli nelle condizioni migliori per poter incidere”.

Lukaku è tra i giocatori del campionato più difficili da arginare.

“Tomori è un giocatore che ha caratteristiche diverse dagli altri e sta facendo molto bene. Può giocarsela sia con Lautaro Martinez che con Sanchez perché è veloce, ma non ha il fisico per contrastare elementi come Lukaku. E’ molto disponibile e sono contento di lui”.

Il tecnico rossonero ha parlato degli infortuni in casa Milan.

“Mandzukic è alle prese con una lesione lievissima, già oggi era al lavoro. Speriamo che non sia un’assenza lunga perché proprio ora stava rientrando in condizione. Bennacer non ha avuto ricadute, ma il muscolo ha bisogno di tempo. Speriamo di riaverlo a breve”.

Fino a poco tempo fa, per il Milan si parlava di obiettivo quarto posto.

“L’obiettivo è continuare il percorso. Siamo la sorpresa del campionato e daremo il massimo, poi penseremo a tirare le somme. Sappiamo da dove siamo partiti e sappiamo come stiamo andando. Manca ancora tanto alla fine della stagione, pensiamo a breve termine e concentriamoci su domani”.

Tra gli uomini più pericolosi dell’Inter c’è certamente Hakimi.