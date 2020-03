Derby County-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Derby County sfida il Manchester United negli ottavi di finale di FA Cup: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Philip Cocu sfida in casa il di Ole Gunnar Solskjaer nell'ultimo degli ottavi di finale dell'. La vincente del confronto sfiderà poi il City nei quarti di finale del torneo.

Segui Derby County-Manchester United in diretta streaming su DAZN

Gli Arieti sono a centro classifica nella Championship inglese, mentre i Red Devils occupano il 5° posto in classifica in Premier League. Il Derby County si è qualificato eliminando nell'ordine il e il Northampton (nel replay del Quarto turno), il Manchester United invece ha estromesso il Wolverhampton (1-0 nel replay) e il Tranmere Rovers.

In caso di parità dopo i tempi regolamentari, in base al nuovo regolamento della competizione, per decidere la squadra qualificata non sono previsti replay ma si giocheranno i tempi supplementari e si batteranno eventualmente i calci di rigore. I 4 precedenti in FA Cup hanno visto altrettanti successi del Manchester United.

Finora il Derby County ha mandato a segno nella competizione 5 giocatori, tutti con un goal: Wilson, Holmes, l'ex Rooney, Marriott e Martin. Per i Red Devils figurano invece fra i marcatori Maguire, Dalot, Jones, Mata, Martial, Lingard e Greenwood, anch'essi con una rete ciascuno.

Wayne Rooney è il grande ex del confronto: 559 presenze e 253 goal in totale per il ragazzo di con i Red Devils, con i quali ha vinto un Mondiale per Club, una , un' , 5 Premier League, 1 FA Cup, 6 Community Shield e 4 Coppe di Lega. In questa pagina tutte le informazioni su Derby County-Manchester United: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

DERBY COUNTY-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Derby County-Manchester United

Derby County-Manchester United Data: 5 febbraio 2020

5 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO DERBY COUNTY-MANCHESTER UNITED

Derby County-Manchester United si giocherà la sera di giovedì 5 marzo 2020 nel palcoscenico del Pride Park Stadium di Derby. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Craig Pawson, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 5° confronto fra le due formazioni in FA Cup.

L'ottavo di finale di FA Cup, Derby County-Manchester United, sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del torneo. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Derby County-Manchester United in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Cocu punterà su un 4-2-3-1 speculare a quello del Manchester United e dovrà far fronte a quattro assenze per infortunio: non saranno della gara Duane Holmes, Tom Huddlestone, Richard Keogh e Krystian Bielik. Davanti Martin sarà il centravanti e sarà supportato alle sue spalle da Knight, Rooney e Lawrence, che agiranno sulla trequarti. In mediana giocheranno Bird e Shinnie. Davanti al portiere Roos, infine, la linea a quattro difensiva vedrà Bogle e Forsyth terzini, con Davies e Wisdom a comporre la coppia centrale.

Solskjaer dovrebbe dar spazio fra i pali al dodicesimo Romero. In difesa largo al turnover con Dalot e Williams ad agire da esterni bassi, e Bailly e Maguire come coppia centrale. Davanti a loro i due mediani McTominay e Fred. In attacco Ighalo sarà il centravanti, con Mata, Bruno Fernandes e Lingard che potrebbero essere i tre trequartisti a sostegno. Oltre ai lungodenti Rashford, Pogba, Grant, Tuanzebe e Fosu-Mensah, non è recuperato Daniel James, che ha saltato la sfida di Premier contro l' . Out anche Wan-Bissaka per problemi alla schiena.

DERBY COUNTY (4-2-3-1): Roos; Bogle, Davies, Wisdom, Forsyth; Bird, Shinnie; Knight, Rooney, Lawrence; Martin.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Dalot, Bailly, Maguire, Williams; McTominay, Fred; Mata, Bruno Fernandes, Lingard; Ighalo.