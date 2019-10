Derby County, guida in stato d'ebbrezza per Lawrence e Bennett: niente prigione

Tom Lawrence e Mason Bennett si sono dichiarati colpevoli di guida in stato di ebbrezza: sono stati condannati a due anni senza patente.

Nella notte del 24 settembre scorso Tom Lawrence e Mason Bennett del sono entrati al centro della cronaca per aver causato un incidente sulla A6 di Derby e per essere stati fermati alla guida in stato di ebbrezza. Nell'incidente si è infortunato anche il capitano della squadra Richard Keogh che dovrà star fermo per tutta la stagione.

Questa mattina alla pretura di Derby i due calciatori si sono stati dichiarati colpevoli di guida in stato di ebbrezza e di non essersi fermati sulla scena dell'incidente. I due, in ogni caso, hanno evitato la prigione: il giudice distrettuale li ha condannati a due anni senza patente e 180 ore dedicate ai servizi sociali, oltre a una lieve multa.

A seguito del test a cui sono stati sottoposti dalla polizia dopo l'incidente, Lawrence presentava 58mg di alcol in 100ml di sangue, mentre Bennett addirittura 64mg, con il limite legale previsto a 35mg. A seguito dell'incidente Lawrence aveva chiesto scusa a club e tifosi.

"Vorrei porgere le mie sincere scuse a tutta la squadra, al presidente, all'allenatore, ai compagni e a tutti i tifosi per il mio comportamento di quella notte. Quello è stato un totale errore di valutazione da parte mia, fuori dalla mia persona e sono tremandamente dispiaciuto per il mio comportamento e per il nostro capitano Richard Keogh".

Le immagini delle macchine accartocciate a seguito dell'incidente hanno fatto clamore in e l'ammisione dei due calciatori di essere scappati dalla scena senza prestare soccorso alle persone coinvolte, fra cui come sopracitato il capitano Keogh, hanno influito in maniera molto pesante sul conto dei due. Lawrence e Bennett sono ritornati sulla scena dell'incidente dopo 45 minuti, dove sono stati arrestati dalla polizia.

Se Lawrence e Bennett hanno evitato il carcere, nelle scorse settimane il Derby County aveva già optato per la mano pesante: i due calciatori sono stati multati dal club allenato da Philip Cocu con sei settimane di stipendio e saranno obbligati ad 80 ore di servizio di assistenza alla comunità.