Deportivo La Coruna-Barcellona, anteprima di LaLiga

LaLiga - Game Week 14 29 nov 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

Il Barcellona sembra inarrestabile, ma deve vincere per tenere a distanza il Real Madrid

Domenica il Barcellona sarà di scena all'Abanca-Riazor di La Coruna contro il Deportivo La Coruna, in LaLiga. La capolista arriva da una settimana intensa e punta ad aumentare il vantaggio in vetta. Mercoledì sera, a Baku, la squadra di Hansi Flick ha battuto il Sabah 4-1 in Champions League. Anthony Gordon ha segnato una doppietta, mentre Karim Adeyemi e Gabriel Jesus sono andati a segno nella gara in cui il Barcellona ha realizzato tre gol in dieci minuti del secondo tempo.

Nel fine settimana precedente, il Barcellona ha rimontato due gol di svantaggio contro il Villarreal, vincendo 3-2 al Camp Nou. Quel risultato gli ha permesso di restare a tre punti di vantaggio sul Real Madrid. In questa stagione ha vinto 12 delle 13 partite di campionato.

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Il Deportivo cerca continuità

Il Deportivo arriva alla sfida in un momento meno positivo. La squadra di Antonio Hidalgo ha perso 3-1 in casa dell'Alaves nell'ultima partita ed è dodicesima in classifica.

All'inizio del mese ha però battuto l'Osasuna 2-1 e ottenuto un pareggio senza reti contro l'Espanyol. I tifosi del Riazor si aspettano una prestazione migliore contro la capolista. Il Deportivo farà molto affidamento sull'ex Barcellona Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante giramondo, 37 anni, ha segnato cinque gol e fornito due assist in questa stagione.

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Statistiche principali e infortuni

In tutte le ultime 16 partite del Barcellona sono stati segnati più di 2,5 gol.

Il Deportivo non ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi 10 confronti con il Barcellona, anche se questo è il primo H22 tra le due squadre dal 2018.

Il Barcellona ha vinto tutte e sei le trasferte di LaLiga disputate in questa stagione.

Pur essendo temibile in attacco, il Barcellona ha mantenuto la porta inviolata solo tre volte nelle ultime 16 partite.

Probabili formazioni

Deportivo (4-4-2): Roman; Altimira, Loureiro, Gimenez, Quagliata; Soriano, Amatucci, Casado, Hernandez; Nsongo, Aubameyang.

Barcellona (4-2-3-1): Garcia; Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha.

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