Come guardare Deportivo de A Coruna-Osasuna con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 11 2 nov 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

Il Deportivo de A Coruña ospita l'Osasuna all'Abanca-Riazor di La Coruña in una partita di Liga importante per entrambe le squadre, che occupano la metà inferiore della classifica.

La squadra di Antonio Hidalgo arriva a questa partita dopo risultati alterni: ha ottenuto una vittoria in Copa del Rey contro l'Auriense, prima di perdere 1-0 contro l'Atletico Madrid in campionato. Un pareggio con il Levante e due sconfitte consecutive hanno lasciato il Deportivo al 13° posto. La squadra cercherà di trovare continuità in casa.

L'Osasuna arriva dalla sconfitta per 2-0 contro il Siviglia nell'ultima partita di Liga, anche se in settimana ha ottenuto una comoda vittoria in Copa del Rey contro l'Atletico Calatayud. La squadra di Jagoba Arrasate è 15ª in classifica e ha bisogno di punti per aumentare il distacco dalla zona retrocessione.

L'Abanca-Riazor è stato un campo difficile per le squadre ospiti e il Deportivo conterà sul sostegno del proprio pubblico nella corsa ai tre punti. I padroni di casa hanno dimostrato di saper segnare, ma il rendimento difensivo è stato motivo di preoccupazione nelle ultime settimane.

Per l'Osasuna, Ante Budimir guida l'attacco e sarà il principale riferimento offensivo. Gli ospiti hanno le qualità per mettere in difficoltà un Deportivo che ha subito goal in ciascuna delle ultime tre partite ufficiali.