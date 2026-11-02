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Deportivo de A Coruna-Osasuna in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Deportivo de A Coruna vs Osasuna
Deportivo de A Coruna
Osasuna
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Tutto quello che c’è da sapere per vedere in diretta Deportivo de A Coruna-Osasuna, sfida di LaLiga in programma oggi.

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Presentazione della partita

crest
LaLiga - Game Week 11
Abanca-Riazor

Formazioni Deportivo de A Coruna - Osasuna

4-2-3-1
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Formazione
Osasuna crest
Osasuna
OSA
4-3-3
L. RomanL. RomanG. QuagliataG. QuagliataJ. GimenezJ. GimenezA. AltimiraA. AltimiraM. LoureiroM. LoureiroD. MellaD. MellaL. CruzL. CruzM. SorianoM. SorianoL. AmatucciL. AmatucciY. HernandezY. HernandezB. NsongoB. NsongoS. HerreraS. HerreraV. RosierV. RosierA. BretonesA. BretonesF. BoyomoF. BoyomoA. CatenaA. CatenaJ. MoncayolaJ. MoncayolaM. GomezM. GomezI. MunozI. MunozJ. DubasinJ. DubasinA. BudimirA. BudimirR. MoroR. Moro
Osasuna crest
Osasuna
OSA
4-2-3-1
Deportivo de A Coruna

Formazione titolare

Osasuna

Panchina

Allenatore

  • A. Hidalgo
  • J. Arrasate

Il Deportivo de A Coruña ospita l'Osasuna all'Abanca-Riazor di La Coruña in una partita di Liga importante per entrambe le squadre, che occupano la metà inferiore della classifica.

La squadra di Antonio Hidalgo arriva a questa partita dopo risultati alterni: ha ottenuto una vittoria in Copa del Rey contro l'Auriense, prima di perdere 1-0 contro l'Atletico Madrid in campionato. Un pareggio con il Levante e due sconfitte consecutive hanno lasciato il Deportivo al 13° posto. La squadra cercherà di trovare continuità in casa.

L'Osasuna arriva dalla sconfitta per 2-0 contro il Siviglia nell'ultima partita di Liga, anche se in settimana ha ottenuto una comoda vittoria in Copa del Rey contro l'Atletico Calatayud. La squadra di Jagoba Arrasate è 15ª in classifica e ha bisogno di punti per aumentare il distacco dalla zona retrocessione.

L'Abanca-Riazor è stato un campo difficile per le squadre ospiti e il Deportivo conterà sul sostegno del proprio pubblico nella corsa ai tre punti. I padroni di casa hanno dimostrato di saper segnare, ma il rendimento difensivo è stato motivo di preoccupazione nelle ultime settimane.

Per l'Osasuna, Ante Budimir guida l'attacco e sarà il principale riferimento offensivo. Gli ospiti hanno le qualità per mettere in difficoltà un Deportivo che ha subito goal in ciascuna delle ultime tre partite ufficiali.

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