Come vedere Deportivo de A Coruna-Barcellona con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 14 29 nov 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

Domenica il Barcellona sarà impegnato all’Abanca-Riazor di La Coruna contro il Deportivo de A Coruna in Liga. La capolista affronta una neopromossa che occupa il 12° posto.

Il Deportivo ha avuto un rendimento altalenante nelle ultime settimane. Nell’ultima partita di campionato ha perso 3-1 contro il Deportivo Alaves e ha vinto due delle ultime cinque gare tra tutte le competizioni.

Tra le fila dei padroni di casa c’è un volto noto in attacco. Pierre-Emerick Aubameyang, ex attaccante del Barcellona, ha segnato in ciascuna delle prime cinque giornate di Liga del Deportivo e dovrebbe partire titolare contro la sua ex squadra.

Il Barcellona arriva in ottima forma dopo la vittoria per 4-1 in trasferta contro il Sabah in Champions League, mercoledì. Anthony Gordon ha segnato due volte a Baku e, grazie alla sua prestazione, è stato nominato giocatore della settimana della Champions League.

La squadra di Hansi Flick ha inoltre vinto le ultime cinque partite tra tutte le competizioni, compreso il successo per 3-2 sul Villarreal in campionato. L’8 dicembre ospiterà il Manchester City in Champions League.

Per la trasferta in Galizia, Flick deve fare a meno di diversi giocatori, tra cui l’infortunato Lamine Yamal. Fermin Lopez è invece squalificato.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul canale TV, le opzioni per la diretta streaming e l’orario d’inizio.

Di seguito sono elencati i canali TV e le opzioni per vedere Deportivo-Barcellona in diretta streaming. Controlla i dettagli dell’emittente nella tua zona prima del fischio d’inizio.

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