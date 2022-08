Depay-Juve a rilento: risoluzione col Barcellona in standby e convocato per San Sebastian

L'attaccante non ha ancora risolto il contratto con il Barcellona ed è stato convocato per la sfida con la Real Sociedad. Bianconeri in attesa.

La strada che porta la Juventus verso l'ingaggio di Memphis Depay si sta rivelando decisamente tortuosa e ancora ricca di ostacoli. In primis, il calciatore olandese - legato al Barcellona fino al 30 giugno 2023 - sta discutendo la risoluzione contrattuale con il club blaugrana che, a dieci giorni dalla conclusione della finestra estiva di mercato, non si è ancora perfezionata. Una situazione di stallo che inevitabilmente finisce per condizionare (e rallentare) le manovra della Vecchia Signora, comunque decisa nell'affondare il colpo e regalare a Massimiliano Allegri un ulteriore innesto per il reparto avanzato. Nel frattempo, però, il Barcellona ha convocato l'ex Lione per la sfida di Liga che vedrà i catalani impegnati a San Sebastian contro la Real Sociedad. Una chiamata che conferma quanto la soluzione finale delle vicenda sia ancora piuttosto lontana. Nel frattempo, il tempo stringe e con una sessione ormai agli sgoccioli, urge trovare al più presto la quadra per capire se la strada che porta verso l'ex Lione sia ancora percorribile o se sarà necessario virare con forza su un nuovo obiettivo. Il tempo stringe.

