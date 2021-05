Depay criptico sul futuro: "E' ora di prendere il controllo della mia carriera"

L'attaccante in scadenza col Lione alimenta i dubbi sul suo avvenire: "Deciderò io stesso la mia destinazione". Barcellona in pole.

Un contratto in scadenza a giugno e, del rinnovo, finora nemmeno l'ombra: Memphis Depay sembra destinato a lasciare il Lione dopo quattro stagioni, per dare il via ad un nuovo capitolo della carriera che in Francia non gli ha regalato alcun trofeo.

Ad alimentare le indiscrezioni sul suo futuro ci ha pensato proprio lo stesso attaccante olandese con questo post abbastanza criptico apparso sul suo profilo Twitter, da cui traspare l'intenzione di voler essere l'artefice del proprio destino, aspetto che negli anni passati non si sarebbe verificato a giudicare da queste parole.

"E' ora che prenda il controllo della mia carriera. Essendo arrivato a un punto in cui ho bisogno di fare scelte importanti per il mio futuro, ho deciso di negoziare i miei prossimi accordi insieme al mio team di confidenti fidati, supportato da esperti legali. Deciderò io stesso la mia destinazione. Sarete i primi a conoscerla".

Sulle tracce di Depay c'è da tempo il Barcellona del connazionale Koeman, che lo avrebbe voluto con sé in Catalogna già un anno fa durante la burrascosa vicenda che portò Messi alla rottura con i vertici dirigenziali: i blaugrana sono da considerare in pole per l'acquisto a parametro zero dell'ex Manchester United.