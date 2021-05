Depay conferma l'addio al Lione: "Qui sono diventato uomo ma ora voglio un top club"

L'ex Manchester United saluta dopo quattro anni in Ligue 1: "Lione mi ha cambiato. E' difficile dire addio senza aver vinto alcun trofeo".

Dopo quattro stagioni si appresta a concludersi la liaison tra Memphis Depay e il Lione. Nel corso di un'intervista rilasciata a 'L'Equipe' il calciatore olandese ha annunciato la sua intenzione di lasciare il club lionese in estate dopo la naturale scadenza del contratto.

Il classe 1994 saluterà dunque il palcoscenico del 'Parc OL' dopo la sfida in programma domenica contro il Nizza. Sfida di vitale importanza per il Lione ancora in corsa per qualificarsi ai preliminari della prossima Champions League.

L'esperienza in Ligue 1:

"Sono cambiato molto a Lione. Qui sono cresciuto e sono diventato un uomo. Lione è diventata casa mia. E' strano pensare che domenica giocherò la mia ultima partita contro il Nizza. Ed è triste farlo senza pubblico, in uno stadio vuoto senza i miei amici, i tifosi o la mia famiglia. Ho passato dei bei momenti qui. Ho giocato la Champions League, sono diventato capitano e mi sento un calciatore migliore".

Il rimpianto è quello di chiudere la parentesi transalpina senza trofei:

"Quello che mi è mancato a Lione è stato vincere un grande trofeo. È difficile dire addio senza aver vinto un titolo con questa maglia. La finale persa contro il PSG l'anno scorso mi ha fatto molto male. Qui però sono stato felice e Aulas è un grande presidente".

Nel futuro c'è l'ambizione di misurarsi in un top club: