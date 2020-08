Depay avvisa: "Non abbiamo paura della Juventus, Lione ambizioso"

La comunica la lista dei convocati per la ripresa della , mentre il parte dal vantaggio dell'andata. Memphis Depay ha smaltito il brutto infortunio e si mostra carico in vista della grande sfida contro i bianconeri.

Ai microfoni dell'UEFA', l'attaccante olandese prova a caricare i suoi sottolineando il valore del gruppo:

"All'andata abbiamo vinto 1-0, ho visto un grande spirito nei miei compagni e questo mi ha reso molto felice. La Juventus non ha giocato bene ma adesso, dopo mesi, la situazione è totalmente differente. I bianconeri hanno nelle gambe molte più gare rispetto a noi, per questo tanti aspetti saranno totalmente diversi rispetto alla normalità. Io sono pronto pronto per giocare e sfidare la ".

Depay ha già ritrovato la via del goal nelle ultime uscite, il Lione vuole continuare a stupire anche in Europa:

"Con queste nuove regole non ci sono favoriti. La Juventus ha giocatori di grande esperienza, noi al contrario abbiamo tanti giovani che non hanno esperienza in Champions League. Abbiamo una squadra ambiziosa e non abbiamo paura della Juventus".