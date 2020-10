Depay al Barcellona, accordo raggiunto: saluta il Lione sul gong

Il direttore sportivo del Lione, Juninho, ammette la trattativa: "Ha un accordo con il Barcellona, è probabile che Depay vada via oggi".

Un ultimo giorno di calciomercato scoppiettante, non solo in ma anche in giro per l'Europa. Il si erge a grande protagonista in queste ultime ore, piazzando il colpo che ha inseguito da circa un mese a questa parte: Memphis Depay.

Come riportato da 'Sky Sport', il Barcellona ha trovato l'accordo con il per l'acquisto del centravanti olandese. Depay sarà a Barcellona nella giornata di oggi per concludere tutto l'iter di trasferimento e mettere la firma sul nuovo contratto con i catalani.

Nella notte, a 'Telefoot', ha parlare anche Juninho, direttore sportivo del Lione. Le sue parole sanno di addio.

Altre squadre

"A Depay rimangono 12 mesi di contratto. Ha un accordo con il Barcellona, non lo nascondiamo. È possibile che oggi Memphis firmi per il Barcellona, ma non è certo. È più probabile che vada via, ma se dovesse restare spero che ci possa dare una mano con i nostri obiettivi".

Non è chiaro se il Lione correrà ai ripari adesso in attacco, ma nel mentre si sta cautelando anche in difesa con l'arrivo di De Sciglio dalla Juventus.