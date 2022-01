Depaoli cambia casacca: è ufficiale il suo passaggio al Verona

Fabio Depaoli cambia ancora. E dopo tre anni torna a Verona, questa volta per vestire la maglia dell'Hellas. E' ufficiale il trasferimento dell'esterno della Sampdoria in riva all'Adige, tanto che il giocatore, come annunciato dal club gialloblù, ha già preso parte al primo allenamento.

"Prima seduta del nuovo anno per i gialloblù - si legge nel report di ieri - in preparazione a Spezia-Hellas Verona, match in programma giovedì 6 gennaio (ore 14.30) al 'Picco' e valido per la 20a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Queste le attività svolte nella seduta mattutina di oggi, domenica 2 gennaio: attivazione, possessi-palla ed esercitazioni tattiche.

Alla seduta ha preso parte anche Fabio Depaoli, con nulla osta di UC Sampdoria.

Domani, lunedì 3 gennaio, è prevista una nuova seduta di allenamento - in tarda mattinata - a porte chiuse".

Poco dopo è arrivato anche il comunicato ufficiale di marca doriana che sancisce l'ufficialità dell'operazione:

I doriani hanno ceduto il laterale classe 1997 con la formula del prestito con diritto di opzione in favore della compagine scaligera.

Se Tudor si porta a casa un vice Faraoni, capace all'occorrenza di giostrare anche sulla fascia opposta, Depaoli cerca quello spazio che nella prima parte di stagione non ha avuto: chiuso dai vari Bereszynski e Candreva, con la maglia della Sampdoria ha collezionato appena 6 spezzoni di partita.