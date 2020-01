Denis Suarez contro il 'Daily Mail': "Che razza di giornalismo siete?"

Il 'Mail' scrive: "I ladri non hanno trovato nulla che valesse la pena rubare nella casa di Denis Suarez". E l'ex Barcellona non la prende bene.

Ceduto dal , incapace di imporsi all' , Denis Suarez veste oggi la maglia del Vigo. Ma in si ricordano ancora di lui. E lui, evidentemente, si ricorda ancora dei tabloid inglesi.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Uno di questi, il 'Daily Mail', ha irritato a tal punto Suarez da ricevere una risposta piccata dal calciatore via Twitter. Uno screzio che nasce da un furto subìto nelle scorse ore dall'ex azulgrana, senza che i ladri abbiano però rubato nulla dalla sua abitazione.

What kind of journalism are you? regrettable. Show a little respect @MailSport https://t.co/gU2Ie0ryxN — Denis Suarez (@DenisSuarez6) January 4, 2020

"La casa di Denis Suarez, flop dell'Arsenal, è stata presa d'assalto dai ladri... che hanno deciso di non prendere nulla, in quanto non c'è nulla che valga la pena rubare!". Così il 'Mail' ha titolato la notizia. E Suarez non l'ha presa bene.

"Che razza di giornalismo siete? Riprovevole. Mostrate un po' di rispetto".

Un nervosismo, quello di Denis Suarez, intensificato anche dalla precaria posizione di classifica del suo Celta: dopo 18 giornate di , i galiziani sono terzultimi con appena 14 punti conquistati.