Demiral non convocato per Juventus-Parma: affaticamento muscolare

Merih Demiral non fa parte dell'elenco dei convocati della Juventus per la gara col Parma. Tornano invece a disposizione Ronaldo e Bernardeschi.

Nel bel mezzo del caos Superlega, con la Juventus che ha annunciato ufficialmente l'uscita dal progetto, c'è anche un campionato a cui pensare. E la formazione bianconera, impegnata questa sera in casa contro il Parma, dovrà fare a meno di un altro elemento: Merih Demiral.

Il centrale turco è stato fermato da un affaticamento muscolare e, dunque, non fa parte dell'elenco dei convocati diramato dal club bianconero a poche ore dalla sfida contro i ducali.

Demiral sarebbe in ogni caso partito dalla panchina, con la possibilità magari di entrare in campo a gara in corso. Ora, però, i dubbi su chi giocherà davanti a Buffon - preferito a Szczesny - si sono ridotti ulteriormente: al centro della difesa dovrebbe toccare a Bonucci e de Ligt, con Chiellini destinato a un turno di riposo.

Oltre a Demiral manca dalla lista dei convocati anche Federico Chiesa, vittima di un'elongazione muscolare durante Atalanta-Juventus. Tornano invece a disposizione Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi, quest'ultimo appena guarito dal Covid-19.