Demiral e l'incubo 'Olimpico': dalla rottura del crociato all'autogoal contro l'Italia

Rapporto stregato tra il difensore e lo stadio romano: un anno fa il grave infortunio al ginocchio, oggi la goffa autorete che condanna la Turchia.

Un incubo. Difficile coniare un termine differente per descrivere il rapporto che lega Merih Demiral allo 'Stadio Olimpico', platea che ancora una volta ha visto protagonista in negativo il difensore turco in forza alla Juventus.

E' stato proprio lui, infatti, a "sbloccare" la sfida inaugurale di Euro 2020 tra Italia e Turchia con una clamorosa autorete su cross di Berardi dalla destra. E' l'episodio chiave che dà il là alle scorribande di marca tricolore. E sul 3-0 finale la "follia" dell'ex difensore del Sassuolo pesa come un macigno.

Il suo maldestro intervento lo conduce suo malgrado nella storia degli Europei: per la prima volta, infatti, è un'autorete a figurare come primo goal ufficiale della manifestazione.

Purtroppo per lui non si tratta della prima serata negativa vissuta sul palcoscenico dello Stadio Olimpico: il 20 gennaio del 2020, dopo aver sbloccato Roma-Juventus con una zampata su calcio da fermo, il difensore classe 1998 si è procurato la rottura del legamento crociato che ha fatto calare il sipario sulla sua stagione.

Nel suo personalissimo score ci sono anche altre due apparizioni sul prato capitolino sfociate in altrettanti pareggi: 2-2 quando vestiva la maglia del Sassuolo nell'annata 2018-19 e il recente 1-1 con addosso i colori bianconeri.