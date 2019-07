Demiral al Milan, Giampaolo insiste: continua la trattativa con la Juventus

Il Milan, su precisa richiesta di Giampaolo, non molla Demiral nonostante l'alta richiesta della Juventus. Servono almeno 35 milioni di euro.

Dopo aver puntellato il centrocampo con Krunic e Bennacer, in attesa di sferrare l'attacco per Angel Correa, la priorità del ora è acquistare un difensore centrale.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Al momento infatti a disposizione di Giampaolo ci sono solo Musacchio e Romagnoli, dato che Caldara non rientrerà prima di ottobre mentre Zapata è finito al a parametro zero.

L'obiettivo, indicato espressamente dal tecnico, è quindi Merih Demiral. Il difensore turco, appena acquistato dalla , viene ritenuto l'elemento ideale per rinforzare la retroguardia rossonera.

La Juventus però per cederlo a titolo definitivo, secondo 'La Gazzetta dello Sport', chiede almeno 35 milioni di euro e non vorrebbe perdere del tutto il controllo del giocatore. Ipotesi questa che il Milan non prende in considerazione.

Intanto il difensore turco, dopo aver ottenuto il visto per la Cina, proseguirà regolarmente la tournée asiatica con la Juventus e sarà a disposizione di Sarri contro l' .

L'alternativa a Demiral per il Milan resta il più esperto Lovren per il quale il si accontenterebbe di 20 milioni di euro ma i rossoneri, ovviamente, preferirebbero di gran lunga la soluzione turca.

Prima però i rossoneri dovranno sfoltire la rosa: in uscita, tra gli altri, ci sono Ricardo Rodriguez e Kessiè oltre ad almeno uno tra Cutrone e Suso. Cessioni necessare per avere un gruzzoletto da reinvestire e provare l'assalto a Demiral.