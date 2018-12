Dembelè in ritardo? Il Barcellona gli telefonerà ogni giorno prima dell'allenamento

Dembelè è decisivo in campo, ma il suo rapporto con gli allenamenti continua a non essere idilliaco: sarà vietato spegnere il cellulare.

Dopo Neymar, Mbappè, Coutinho e Cristiano Ronaldo c'è lui. Ousmane Dembelé. Il quinto acquisto più costoso nella storia del calcio. Arrivato a Barcellona nell'estate del 2016 per sostituire Neymar, il francese è stato vittima di un brutto infortunio prima, per poi finire nell'occhio del ciclone causa comportamento non apprezzato da parte del club.

Guarda tutte le gare del Barcellona in Liga in esclusiva su DAZN: attiva ora il tuo mese gratuito

In campo però Dembelè dimostra di essere un campione con margini di miglioramento infiniti. Tre goal e tre assist nelle ultime cinque giornate di Liga per il francese Campione del Mondo 2018, genio e sregolatezza, di fatto dovuta al suo nato nerd, che spesso lo porta ad arrivare tardi agli allenamenti del suo Barcellona.

Il Barcellona l'ha sì multato con 200.000 euro, ma vuole venire incontro, almeno per ora, al giocatore. Pagati 115 milioni di euro, Dembelè non ha certo un bel rapporto con gli allenamenti del club, consideranco che spesso se ne dimentica causa intere nottate a giocare agli ultimi videogiochi o per seguire le serie tv del momento.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo Marca addirittura Dembelè non saprebbe esattamente l'orario degli allenamenti del Barcellona. Ed ecco che il club di Bartomeu ha deciso, oltre alla consisistente multa, di adottare diverse soluzioni per far capire al giocatore i suoi doveri.

Primo passo, il divieto di spegnere o silenziare il cellulare durante la notte o la prima mattinata. Il Barcellona chiamerà così ogni giorno alle prime luci dell'alba per ricordargli di dover presentarsi all'allenamento. Sembra strano, ma per ora la strada scelta dai catalani è proprio questa.

Il Barcellona userà la diplomazia per far capire a Dembelè una cosa ovvia per un giocatore professionista, sì decisivo in campo, ma troppo spesso fuori dalle regole del club. Tutti sono convinti sia un bravo ragazzo, solamente un po' distante dagli obblighi derivanti da un investimento e un contratto milionario. Ha 21 anni, fa grandi cose. Ma i doveri sono uguali per tutti.