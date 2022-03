Altro giro, altra delusione: ricambio generazionale in vista per l'Italia

Ogni disfatta in ambito calcistico è seguita da processi di tutti i generi, con chiare ripercussioni su chi, quel fallimento, lo ha vissuto sulla propria pelle: nel caso dell'Italia si è chiamati a dare risposte anche se, inconsciamente, forse già le conosciamo.

Ripartire dopo un fallimento epocale è sempre difficile per mille motivi, che vanno da certezze crollate per il futuro alla necessità di dare un'impronta più stimolante al progetto. Tradotto: nuovi interpreti per una causa che necessita di un ricambio generazionale per ripartire e rimettersi al passo dell'élite europea e mondiale.

Da questo punto di vista, sono diversi i singoli che rischiano di aver concluso la propria esperienza in azzurro con la tremenda delusione del mancato approdo ai Mondiali, discorso valido anche dal punto di vista anagrafico: il primo pensiero va al 37enne Chiellini o al 32enne Immobile, senza dimenticare il 30enne Insigne che ha già scelto di abbandonare la Serie A per sposare il Toronto in MLS.

Da valutare con attenzione anche i casi relativi a Sirigu, Acerbi, Toloi e Florenzi, oltre al neo esordiente Joao Pedro, la cui storia in azzurro è fin troppo giovane per poter essere giudicata in un senso o nell'altro. Storia fin troppo ricca di dettagli, invece, per il quasi 35enne Bonucci, ieri assente a Palermo.

Fortunatamente, le opzioni valide per le sostituzioni in tutti i reparti non mancano: da Bastoni (ieri una delle poche note liete assieme a Verratti) a Frattesi, passando per Scamacca e Zaniolo, la cui freschezza e qualità avrebbero fatto decisamente comodo a Mancini.

Da sbrogliare, poi, anche la matassa relativa alla posizione dello stesso commissario tecnico, visibilmente provato da quella che ha già definito come "la delusione più grande della carriera": in caso di separazione andrebbero affrontati temi diversi come quello tattico, ma ciò non toglierebbe slancio alla necessità di avere ricambi anagraficamente idonei, nonostante proprio Mancini ne sia stato uno dei principali fautori in passato.

Il rischio di fare un salto nel buio esiste, ma guai a buttare tutto nell'umido: questa Italia aveva ed ha basi solide, dei punti di riferimento su cui rifondare l'ideale di successo che ci aveva accompagnato lungo tutto l'arco di Euro 2020. Nel mirino, ovviamente, deve già esserci Euro 2024.