Delusione in Premier, brillante in Champions: i due volti del Liverpool

Il doppio 2-0 ha mostrato i pregi del Liverpool, al contrario di quanto succede in Premier. La prima vittoria interna del 2021 è a Budapest.

Brillante in Champions League, deludente in Premier League. Il Liverpool edizione 2021 è una squadra dai due volti. Che in Europa ritrova la propria brillantezza, quella che va persa quando gioca in Inghilterra. Percezione già avuta tre settimane fa, nel 2-0 maturato nella gara d'andata contro il Lipsia. Confermata anche al ritorno. Altro 2-0. Qualificazione. Zero problemi.

Che i Reds in Europa si trovino a proprio agio lo dimostra già la loro storia. Nei trent'anni senza successi in campionato sono arrivate due Champions League, due finali perse, una Coppa UEFA. Lo scorso anno situazioni all'opposto: fuori agli ottavi, indiscusso campione d'Inghilterra sbaragliando la concorrenza.

Quest'anno, in particolare da gennaio in avanti, il Liverpool è tornato alle 'vecchie' abitudini. Anche se una l'aveva abbandonata: quella di vincere in casa, ad Anfield. In realtà però non è ancora stata ritrovata. Perché sì, stasera i Reds hanno vinto la prima partita del 2021 in casa, ma non l'hanno giocata ad Anfield bensì a Budapest.

Insomma, per vincere la prima ad Anfield quest'anno c'è ancora da attendere, almeno fino ad aprile: le prossime due i Premier saranbo in trasferta. Premier dove il Liverpool ha perso 6 delle ultime 7 partite, in generale 6 delle ultime 9. Tre eccezioni, tre 2-0: contro lo Sheffield United fanalino di coda in campionato, contro il Lipsia andata e ritorno.

Con tutti i rischi annessi - la traversa fatta tremare da Sørloth al 60' ha fatto tremare anche Klopp e i suoi - il Liverpool di Champions passa ai quarti. Lo fa brillando offensivamente, producendo tante occasioni da goal, limitando i danni a livello difensivo grazie a Phillips e Kabak, che un anno fa erano rispettivamente in 2.Bundesliga e in caduta libera in Bundesliga. La strana coppia.

Per quanto strana, però, funziona. Così come funziona l'attacco anche senza Firmino: Jota fa il primo assist, Origi il secondo. Salah e Mané le garanzie. L'attacco regge e non è mai stato un problema o un dubbio. Sono i goal che portano il Liverpool ai quarti. Klopp pensa a una nuova corsa: Istanbul non è poi così lontana. E ai Reds evoca dolci ricordi.