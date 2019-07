Delusione Italia: all'Europeo Under 19 arriva l'eliminazione

Battuta dalla Spagna, l'Italia Under 19 non riesce a superare la fase a gironi ed approdare così alle semifinali del torneo.

Dopo l'Europeo Under 21, anche quello Under 19 non sorride alla Nazionale azzurra. La selezione giovanile dell'è stata infatti eliminata dopo la fase a gironi: decisiva la sconfitta contro la , che ha portato la Rojita alle semifinali e gli azzurrini a casa.

La Nazionale guidata da Nunziata ha subito un k.o per 2-1 contro la Spagna, nonostante il vantaggio di Merola: la squadra iberica è riuscita a ribaltare la gara, qualificandosi alla fase successiva dove affronterà i pari età Under 19 della .

Un'altra delusione dunque per le Nazionali giovanili azzurre, anche l'Under 19 torna a casa immediatamente dopo la fase a gironi. Al turno successivo anche il , che ha battuto agevolmente l'Armenia: nel prossimo turno sfiderà una tra Norvegia, e .

Contro la Spagna, l'italia ha anche terminato la gara in dieci in seguito all'espulsione di Udogie: doppio giallo per fallo su Torres e match ulteriormente in salita, che ha permesso agli avversari di controllare nel finale e superare il turno dell'Europeo.

Una netta delusione per l'Italia, visto e considerando come in due delle ultime tre edizioni la Nazionale era arrivata fino alla finale, seppur uscendo sconfitta nell'ultimo atto del torneo: tre le medaglie d'oro nel torneo, di cui ultima conquistata nel 2003.