Delusione Icardi: torna titolare dopo mesi, ma non può scendere in campo

Quella che si avvia alla conclusione, non è stata per Mauro Icardi la miglior stagione della sua carriera. Spesso relegato in panchina e ultimamente chiamato soprattutto a giocare gli ultimi scampoli di partita, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel PSG.

In occasione della sfida con l’Angers valida per il 33° turno di Ligue 1, Mauricio Pochettino, complici le indisponibilità di Messi e Neymar, ha deciso di puntare proprio sull’ex capitano dell’Inter, affidandogli una maglia da titolare.

La cosa non accadeva in campionato da gennaio ma Icardi, proprio in quella che sarebbe potuta essere la serata del rilancio, è stato costretto a dare forfait.

🔄 Con molestias durante el calentamiento, @MauroIcardi le dejará su lugar en el equipo a Eric Junior Dina Ebimbe.#SCOPSG https://t.co/ylL6MRnbLA — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) April 20, 2022

Nel corso del riscaldamento infatti, ha avvertito un dolore alla coscia che lo ha messo fuori dai giochi. Al suo posto, al fianco di Mbappé, è stato quindi schierato il giovane Eric Junior Dina Ebimbe.

Icardi ha sin qui messo a segno quattro reti nelle ventiquattro presenze totalizzate in campionato. Se si guarda invece a tutte le competizioni, i goal sono stati cinque in trenta gare.