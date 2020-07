Delusione Everton: Ancelotti per la prima volta senza Europa

La matematica condanna l'Everton all'esclusione dall'Europa: è la prima volta per Carlo Ancelotti dal 1996.

Una prima volta amara per Carlo Ancelotti, che chiude la stagione sulla panchina dell' con un deludente piazzamento. I recenti risultati del suo hanno infatti escluso il club dalle prossime coppe europee.

Si tratta della prima volta per il tecnico italiano senza Europa: dal 1996 l'ex e aveva sempre portato le sue squadre a giocare una coppa al di fuori dei confini nazionali.

Ancelotti è comunque riuscito a risollevare una pesante situazione di classifica, che vedeva l'Everton invischiato in una pericolosa lotta per la salvezza: nulla da fare però per la qualificazione in con nove punti di distacco dal a due giornate dal termine.

Altre squadre

Dopo il primo anno all'esordio in Serie B con la Reggina, Ancelotti ha iniziato la sua gloriosa carriera nella stagione 1996/97: da allora non aveva più interrotto la sua avventura europea. Ora la brusca frenata.