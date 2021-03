Delort esulta mangiando un coccodrillo gommoso contro il Nimes: goal annullato al VAR

Non si vedono tutti i giorni esultanze di questo tipo sui campi da calcio a questi livelli. Ma in Ligue 1 oggi Andy Delort ha 'illuminato' la scena con un minuto di pura follia.

Simpatica gag (con intervento del karma) in #Ligue1 : l'attaccante del Montpellier Delort segna al Nimes ("Les Crocos"🐊) e mostra un coccodrillo gommoso in favore di camera. Ma tanta hybris è stata punita dal VAR: gol annullato per fuorigioco, e il Nimes ha segnato 4' dopo. 😂🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/oWjC0B4HXR