Deloitte, la classifica dei ricavi: Juventus fuori dalle prime 10, Roma e Milan nella Top 20

Il Real Madrid torna in testa nella classifica dei ricavi stilata per la Deloitte Football Money League mentre la Juventus, prima italiana in graduatoria, viene scavalcata dal Tottenham ed esce dalla Top 10.

I Blancos hanno fissato il nuovo record con 750,9 milioni di ricavi nella stagione 2017/18 e si sono piazzati davanti al Barcellona con 690,4 milioni e al Manchester United (666 milioni).

I Red Devils sono così scivolati dal primo al terzo posto mentre per il Real Madrid si tratta della dodicesima volta in testa a questa speciale classifica, la prima dalla stagione 2014/15.

La Deloitte Football Money League, giunta alla sua ventiduesima edizione, è la classifica dei primi venti club al mondo per entrate. Classifica in cui fanno ufficialmente il loro ingresso anche Milan e Roma.

I giallorossi si piazzano al quindicesimo posto con 250 milioni di ricavi, mentre i rossoneri sono diciottesimi (207,7 milioni). L'Inter sale di una posizione (dal quindicesimo al quattordicesimo posto) con 208,8 milioni.

La Juventus invece come detto è fuori dalla Top 10 con un calo dei ricavi sotto quota 400 milioni di euro, comunque quasi il doppio delle due milanesi.

A comandare la classifica, nonostante i primi due posti siano occupati da Real Madrid e Barcellona, è la Premier League con ben 6 club tra le prime 10 (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham).

La classifica Deloitte Football Money League