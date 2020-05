Del Piero, Trezeguet, Buffon, Nedved e la riunione per restare alla Juventus in Serie B

Giannichedda racconta cosa successe nell'estate 2006: "Non sapevamo se avremmo giocato in B o in C, ci riunimmo e decidemmo di restare alla Juve".

Nell'estate del 2006 lo scandalo Calciopoli sconvolse il pallone italiano ed in particolare il mondo bianconero. La fu letteralmente travolta tanto che molti campioni preferirono lasciare .

Fabio Cannavaro finì al , Lilian Thuram e Gianluca Zambrotta al mentre Patrik Vieira e Zlatan Ibrahimovic accettarono la corte dell' .

Ci fu però anche chi decise di restare ancora prima di sapere se la Juventus nella stagione successiva avrebbe giocato in Serie B o in Serie C. A raccontarlo, intervistato in esclusiva da 'Tuttojuve', è Giuliano Giannichedda.

"Ricordo che inizialmente nessuno capiva dove la Juventus avrebbe giocato, se in B oppure in C. Nonostante fossi soltanto da un anno in quella squadra, avevo già un'età importante e nella mia carriera ho sempre fatto gruppo. Per quello ci riunimmo con Del Piero, Trezeguet, Buffon, Nedved e decidemmo di risalire subito in A".

Giannichedda d'altronde era arrivato appena da qualche mese a Torino e non aveva alcuna intenzione di andarsene così presto.

"Ero grato alla possibilità che mi era stata offerta dalla , avevo vinto uno scudetto ed ero arrivato fino ai quarti di Champions. Però fu strano cominciare da Rimini e vedere quelle piazze così gremite, anche la mia terra lo era. Ovunque andassimo, sembrava di giocare in casa. E' stato un anno positivo per i tifosi, si era ricreato un bellissimo rapporto con la società".

Un calore che Giannichedda si spiega con la fame di grande calcio di certe piazze ma non solo.