Del Piero torna in campo: ospite d'onore alla Noche Amarilla in Ecuador

Alessandro Del Piero è l'ospite d'onore per la Noche Amarilla, evento organizzato in Ecuador ogni anno dal Barcellona BSC.

Alessandro Del Piero torna in campo, almeno per una notte. E che notte. L'ex capitano della , dopo la fine della sua avventura da calciatore, vivrà una serata speciale in .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Pinturicchio infatti è l'ospite d'onore del BSC che lo ha invitato alla Noche Amarilla, evento organizzato ogni anno per presentare la squadra.

Negli anni scorsi, prima di Del Piero, tanti altri campioni avevano partecipato all'evento compreso il brasiliano Ronaldinho ma anche Kakà e Pirlo. Stavolta invece tocca all'ex capitano della Juventus.

Del Piero ovviamente non ha nascosto tutto il suo orgoglio per l'invito ricevuto e ha postato sui social le immagini con la maglia del Barcellona BSC col numero 95 sulle spalle.