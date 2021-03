Del Piero punge Ronaldo: "Buttare la fascia a terra è troppo, reazione eccessiva"

Come vi abbiamo raccontato, Alessandro Del Piero è diventato opinionista per ESPN. Ed in questo nuovo ruolo, commentando la partita tra Portogallo e Serbia, ha voluto bacchettare Cristiano Ronaldo.

"It's too much for somebody that represents as a captain, and represents an iconic figure like him."@delpieroale believes Ronaldo's antics after the disallowed goal vs. Serbia was an overreaction. pic.twitter.com/mEphlaFsB6