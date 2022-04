Del Piero sul possibile futuro alla Juventus: "Non c'è niente, fuori luogo parlarne"

Rivedere Alessandro Del Piero all'Allianz Stadium dopo quasi 10 anni dall'ultima volta è stato qualcosa che ha scatenato diverse emozioni negli sportivi e appassionati di calcio in generale, ben al di là del tifo.

Anche perché Del Piero per la Juventus sarà sempre qualcosa in più: non solo ex calciatore ed ex capitano, ma un vero e proprio simbolo che trascende le categorie e gli anni. Forse per questo motivo il suo ritorno allo stadio ha fatto partire una serie di voci relative al suo futuro, che per molti è in dirigenza.

Ne ha parlato anche Maurizio Arrivabene, amministratore delegato bianconero che, intervenuto a Mediaset nel pre-gara della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha precisato che non ci sono discorsi in essere relativi al tema.

"Del Piero era a Torino con i ragazzi della sua Academy di Los Angeles. Sono stati ospiti nostri alla partita. Abbiamo rietenuto giusto e corretto dargli l'opportunità di salutare quello che è sempre stato il suo pubblico. Del Piero ha una storia della Juventus: è un'icona della Juventus. Era giusto che salutasse quello che era il suo pubblico. Niente di più, niente di meno".

A confermare la smentita di Arrivabene lo stesso Alessandro Del Piero, nel corso dell'approfondimento calcistico di Sky Sport.

"La Juve mi ha chiesto di fare un saluto ai tifosi. Un mio ritorno alla Juventus o un futuro in dirigenza? Io credo che Arrivabene abbia espresso perfettamente il fatto che non ci sia stato nessun secondo fine a margine di questo episodio. Da lì poi si è scatenato tutto su cose che hanno sorpreso anche me: Lapo l'ho incontrato tante volte per altre occasioni. Non c'è niente".

Per l'ex capitano bianconero è anche fuori luogo parlarne adesso, vista l'inconsistenza di queste voci.

"Se mi arrivasse una chiamata dalla Juve? In questo momento mi sembra fuori luogo commentare un'ipotesi che non c'è. Il rapporto che c'è tra me e questi colori rimane fantastico al di là di quello che accadrà".