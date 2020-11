Del Piero duro contro l'Inter: "C'è qualcosa che non va all'interno"

L' perde ancora e vede allontanarsi forse definitivamente gli ottavi di per il secondo anno di fila. Adesso infatti ai nerazzurri servirà quasi un miracolo per qualificarsi.

Alessandro Del Piero, intervenuto su 'Sky Sport', sottolinea come i problemi in casa Inter vadano probabilmente oltre il terreno di gioco.

L'ex compagno di Conte quindi spiega cosa servirebbe all'Inter per invertire la rotta.

"O scatta una molla, un episodio che fa tornare tutti allineati...oggi mi sembra una squadra in confusione, disunita . Ha subito troppi goal, lo ha preso goal da tutti tranne che dall'Inter. C'è qualcosa in più rispetto al fatto tattico o tecnico".

A fare discutere, tra le altre cose, è l'espulsione di Vidal e l'utilizzo di Eriksen solo a cinque minuti dalla fine. In particolare sul cileno è durissima la posizione di Fabio Capello.

"Il suo è un errore inammissibile per un giocatore di quell'esperienza. L'inter è partita male, senza determinazione, ha giocato lento. Soprattutto nella prima parte. Tre difensori contro un solo attaccante e sempre in inferiorità numerica a centrocampo. Contro questo , che non è il vero Real ma una squadra mediocre, l’Inter doveva e poteva rischiare qualcosa di più. Sono mancati anche i giocatori, Lukaku questa sera non si è visto".