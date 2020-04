Del Piero disse a Lippi nel 2006: "Batto l'ultimo rigore come a Roma", ma il 5° rigore non ci fu

Nel corso di una diretta su Instagram insieme a Fabio Cannavaro, Marcello Lippi è stato stuzzicato dalle domande degli spettatori sui Mondiali del 2006. E l'ex commissario tecnico della Nazionale ha rivelato un curioso retroscena di quela sera.

Alessandro Del Piero voleva infatti battere l'ultimo rigore della serie contro la , ma c'è una stranezza...

"Del Piero mi disse che voleva battere il quinto rigore come era successo a , nella finale di Champions che vincemmo. Ma Del Piero non tirò mai quel rigore, non ci fu bisogno, vincemmo con il quarto rigore battuto da Jugovic".

Evidentemente Del Piero voleva rifarsi battendo finalmente l'ultimo rigore di una importante serie, o forse aveva i ricordi annebbiati dal momento concitato. Poi Lippi conclude anche spiegando la scelta dei rigori.

"Io sono per far battere per primi i più bravi rigoristi, quindi ho scelto i migliori che avevo secondo me. Poi ho guardato Grosso, sono quelle cose che ti vengono lì al momento, e gli ho detto che avrebbe battuto lui l'utimo perché era stato l'uomo dei secondi finali..."