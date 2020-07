Del Piero difende Sarri: "E' il suo primo anno, ci si deve conoscere"

Alessandro Del Piero confronta la Juventus di Sarri con quella di Allegri: "Max aveva attaccanti che coprivano di più".

Tre turni più complicati del previsto per la , che resta comunque saldamente in testa alla classifica e ha questa sera l'occasione per chiudere i conti del discorso Scudetto: Alessandro Del Piero ha analizzato la prima stagione di mister Maurizio Sarri, mettendo a confronto la squadra con quella gestita da Massimiliano Allegri.

Ai microfoni di 'Sky Sport', la leggenda bianconera si mette in difesa dell'allenatore toscano:

"ll bilanciamento tra le parti è sempre fondamentale. Ci si deve un po’ conoscere. E’ il primo anno di Sarri, è il primo anno di De Ligt. Non ci sono uomini con grande aggressività a centrocampo, ma il gioco della non è quello".

Secondo Del Piero l'equilibrio della squadra di Allegri era dettato anche dall'aiuto che gli attaccanti fornivano in fase di non possesso: