L’ammissione di Del Piero a Totti: “Ho rosicato per il gesto dei quattro goal”

Quella dell’ 8 febbraio 2004 è stata una serata che è certamente rimasta nel cuore di moltissimi tifosi della . Si giocava il 20° turno del campionato di e non solo i giallorossi si imposero per 4-0 sulla , ma Francesco Totti mimò un gesto che a suo modo è rimasto nella storia “Zitto, sono quattro, vai a casa”.

A sedici anni di distanza da quella partita, c’è chi quel gesto del capitano della Roma (che tra l’altro siglò la rete del momentaneo 2-0 su rigore) ancora non l’ha dimenticato ed anzi, ha approfittato di una diretta Instagram per ‘tornare sull’argomento’: Alessandro Del Piero .

L’ex fuoriclasse bianconero, in un divertente duetto con l’ex compagno di Nazionale Totti, ha ricordato le sensazioni di quella serata.

“Ti dico una cosa che non ti ho mai detto prima: mi hai fatto rosicare come un matto quando mi hai fatto il gesto dei quattro goal… che poi l’hai fatto a Tudor”.

Totti ha spiegato come è nato quel gesto che all’epoca tanto fece discutere.

“Non era rivolto a te, non mi sarei mai permesso per una questione di rispetto, perché eri il capitano della e perché siamo amici. Era rivolto a Tudor perché mi ha dato una gomitata sul muscolo che mi ha fatto addormentare tutto il braccio. Giuro un dolore atroce, mi veniva da piangere. Nel momento in cui ci siamo incrociati di nuovo, mi è capitato sotto e… io poi sono abbastanza ironico e istintivo e mi è venuto quel gesto”.