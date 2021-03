L'infinita dinastia dei Veron: esordio per il figlio di Juan Sebastian

Deian, centrocampista ventenne dell'Estudiantes, è sceso in campo contro l'Arsenal de Sarandì: la famiglia di calciatori si allarga.

Ancora una volta, un figlio d'arte nel grande calcio. Stavolta Deian Veron, figlio di Juan Sebastian. Nella gara tra Arsenal de Sarandi ed Estudiantes, infatti, è arrivato l'esordio del giovane argentino: la famiglia di calciatori continua ad allargarsi.

Deian Veron, mezzala ventenne, è infatto l'ultimo della dinastia iniziata con Bruja Veron, padre del celeberrimo ex centrocampista di Inter, Lazio e Parma, divenuto da tempo presidente dello stesso Estudiantes, squadra di cui fa parte ufficialmente anche il sangue del suo sangue.

Veron junior è entrato in campo nella ripresa della gara vinta agevolmente dall'Estudiantes sul campo dell'Arsenal: venti minuti di personalità, forte anche del larghisssimo successo per 5-0 maturato sul terreno di gioco grazie alle reti di Diaz (doppietta), Gonzalez, Sanchez e Cauteruccio.

Oltre al nonno e al padre, Deian Veron è un calciatore come Iani, 34enne fratello di Juan Sebastian che non ha avuto fortuna nel grande calcio (ha militato anche lui per l'Estudiantes, ma anche in Bolivia e in Ungheria. Ora fa parte del Búhos de Salem, tra i dilettanti argentini).

Deian Veron fa parte della seconda squadra dell'Estudiantes, ma di lui si parla benissimo. Convocato con i grandi, ora potrebbe via via prendersi un ruolo più importante nel club, non per il suo nome, ma per le doti tecniche che ha dimostrato di avere nelle giovanili.