Deeney e il Watford: a ovest di Londra c'è una bandiera

Se cercate un CAPITANO, una bandiera, prendete l'aereo e volate a Londra. Nella periferia ovest c'è e lì c'è Troy Deeney, esempio di chi sposa un progetto credendoci per davvero. Roba ormai rara.

In Deeney gli Hornets trovano un leader, un bomber e chi sa guidarli nella scalata dalla Championship alla Premier. Giampaolo Pozzo ringrazia, perchè il buon Troy una mano la dà anche a chi - a parte - nel 2012 investe Oltremanica per portare il Watford a calcare Anfield e Old Trafford. Riuscendoci.

Uno nato nella patria della Land Rover non può che avere i giri del motore alti, a Watford se ne accorgono e nel 2010 vanno a prenderlo nel Walsall dando vita a una story ancora ricca di sentimento dopo 10 anni (lui ne ha quasi 32).

A Deeney un 'grazie' lo deve anche Gianfranco Zola, che nel 2013 vive uno dei momenti più forti dell'intera carriera: ritorno della semifinale playoff col , 'Magic Box' è il tecnico dei londinesi e in pochi secondi vede l'incubo trasformarsi in qualcosa di epico.

Le 'Foxes' sbagliano un rigore, l'azione riparte e Troy segna il goal che vale la finalissima. Adrenalina pura, il Dio del calcio ha fatto sul serio consegnandogli i panni dell'eroe. E pazienza se il Watford in Premier ci sale l'anno seguente: la follia resta. Lui, d'altronde, è uno a cui le difficoltà fanno un baffo.

"Non sento nessuna pressione, pressione è vedere mia madre che fa tre lavori per affrontare il Natale".

Dopo quel Watford-Leicester le parti capiscono di dover stare tanto tempo insieme, perchè un momento del genere merita di essere cavalcato. A proposito, dei tifosi hanno pensato di chiamare come Deeney il loro stallone da corsa.

So can we get the support of @WatfordFC and @T_Deeney for Kenzai warrior. He's nicknamed TROY after Deeney as his owners support watford hence his silks He runs in the 2000 guineas on Saturday pic.twitter.com/9zJpF5zI21

Il Watford è la squadra di Elton John, a cui è intitolata un'intera tribuna di Vicarage Road (un gioiellino): la 'Elton John Stand'. A chi regala emozioni regalargliene è un atto dovuto: no problem 'Sir', ci pensa Deeney. Goal a raffica, fascia al braccio e grinta da vendere.

Fisico da corazziere e fiuto per la porta lo rendono in poco tempo un idolo e ben voluto, a dispetto di un faccione che può far paura il '9' sprizza good vibes e dispensa sorrisi. Ma... c'è sempre un 'ma'.

Nel 2012 Deeney si ritrova in manette per aver pestato dei giovani studenti fuori un locale insieme al fratello minore e ad altre due persone: 10 mesi di condanna, alleviati dalla semi-libertà. Tutto a stretta distanza dal rinnovo col Watford.

Sembra l'inizio della fine, invece le cose per fortuna si sistemano e pagato lo scotto Deeney mette la testa a posto: 20, 25 e 21 sono gli score di reti confezionati da Troy nelle stagioni seguenti all'arresto, col salto in Premier i numeri calano ma rimangono importanti. Ad oggi, 121 centri in 362 presenze.

Chi con Deeney non riesce a instaurare un feeling è Walter Mazzarri, al timone degli Hornets nel 2016/2017: Deeney gioca e non gioca, tanto che al tecnico livornese - che lo accusa di avere qualche chilo di troppo addosso - dopo il divorzio riserva parole al veleno.

"Con lui non ci divertivamo più, il calcio in quel periodo era diventato solo un lavoro. Io e lui non siamo andati d'accordo fin dall'inizio. A volte segnavo, la squadra vinceva e la partita dopo ero in panchina. Chiedevo se avessi fatto qualcosa di sbagliato e mi rispondeva 'no, sei stato grande'. Cercavo risposte, ma non le ho mai avute".

"Nel mercato di gennaio ha anche cercato anche di cedermi, il che non mi è piaciuto. Gli avevo anche chiesto se fossi in vendita e mi rispose 'no, abbiamo bisogno di te, sei il capitano, sei tutto'. E invece stava tramando alle mie spalle".