La dedica di Ambra Angiolini per Allegri: "Esonerato dopo aver lottato"

Si è chiusa dopo cinque straordinarie stagioni l’avventura di Massimiliano Allegri alla . Le strade del tecnico livornese e del club bianconero si sono divise dopo un ciclo destinato a restare nella storia culminato con la conquista di cinque Scudetti, quattro Coppe e due Supercoppe Italiane.

Mentre la Vecchia Signora è impegnata nella ricerca di un nuovo allenatore, c’è chi come Ambra Angiolini nelle scorse ore ha deciso dedicare un pensiero ad Allegri, suo compagno nella vita.

La nota attrice l’ha fatto nella sua rubrica su Vanity Fair.

“Massimiliano è stato esonerato dalla sua squadra, quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto da parte quando c’era da sollevare trofei (spessissimo), quella per la quale si è preso da solo tutta la responsabilità delle sconfitte (pochissime anche se importanti), quella che lo ha fatto sognare e sbattere preziosi cappottini di Gianni Marigliano sulla panchina, la SUA”.