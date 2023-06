Pronto il decreto per evitare i casi Juventus: classifiche modificate solo dopo l'ultimo grado di giudizio

Nella giornata di giovedì dovrebbe essere varato il decreto per evitare casi simili a quello della Juve: nel mirino anche le plusvalenze fittizie.

Le recenti beghe giudiziarie che hanno avuto come protagonista la Juventus hanno lasciato il segno, tanto che il Governo è pronto a varare un decreto legge atto ad evitare casi del genere, con continui cambi di classifica tra un grado di giudizio e l'altro.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nella giornata di domani dovrebbe essere approvato un testo contenente proprio questa indicazione tra le altre: nuova classifica soltanto dopo il pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI, ossia l'ultimo grado della giustizia sportiva.

Questo per scongiurare i 'rimbalzi' a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi: Juventus prima punita con 15 punti di penalizzazione nell'ambito del processo plusvalenze, poi riassegnati e infine ridotti a 10 dalla Corte d'Appello Federale in un secondo momento. Ciò, però, non esclude tempi più lunghi, in quanto il CONI ha sempre la possibilità di rimandare il tutto alla Corte, al cui giudizio il sanzionato può ricorrere ancora.

Nel testo ci saranno anche altre novità, con particolare attenzione ad un giro di vite contro le plusvalenze fittizie: il provvedimento prende in esame la tassazione, rendendo validi fiscalmente i movimenti con flusso di denaro e non i cosiddetti scambi 'a specchio' a costo zero. La spalmatura in 5 anni sarà possibile soltanto per le operazioni con effettivo movimento di denaro, mentre sul resto si dovranno pagare le tasse subito e sull'intera plusvalenza.

Nel decreto si darà un occhio di riguardo anche alla ricandidatura dei presidenti federali, i quali potranno essere rieletti pur con tre o più mandati alle spalle, grazie ai due terzi dei voti degli aventi diritto. In attesa della decisione della Corte Costituzionale, prevista per il 5 luglio, un successivo intervento indicherà però delle 'prescrizioni' per poter beneficiare della ricandidatura.