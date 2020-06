Il declino di Puzone: vinse lo Scudetto col Napoli di Maradona, ora è un clochard

Nel 1987 vinse lo Scudetto col Napoli di Maradona, di cui era grande amico: Pietro Puzone oggi, a 57 anni, è un senzatetto.

La stagione 1986/1987 fu indimenticabile per il e i suoi tifosi che festeggiarono il primo storico Scudetto: di quella squadra di stelle faceva parte anche Pietro Puzone.

Classe 1963 ed ex ala promettente, Puzone era una riserva e in quel campionato non scese mai in campo, raccogliendo solo quattro convocazioni. In compenso divenne molto amico di Diego Maradona, che partecipò ad una famosa amichevole ad Acerra organizzata proprio dal compagno (nativo del luogo), nonostante il parere contrario della società azzurra.

Oggi, a 57 anni, Puzone è in grossa difficoltà: non ha un lavoro e dorme su una panchina, prigioniero delle dipendenze che hanno rappresentato la sua rovina. Un componente del gruppo WhatsApp 'Vecchio Napoli' (in cui sono presenti ex calciatori e dirigenti partenopei) lo ha riconosciuto e ha registrato un video che testimonia la palese difficoltà economica dell'ex giocatore, ormai dimenticato.

Nella clip, Puzone promette di farsi aiutare per uscire da questo lungo tunnel e iniziare una nuova vita. Il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, a 'Radio Marte' assicura che farà di tutto pur di risolvere al più presto questa situazione.

"In piena emergenza Coronavirus, a maggio, ce ne siamo occupati. I colloqui precedenti con il Sert (servizio per le tossicodipendenze, ndr) non sono andati bene. Il supporto dei suoi vecchi compagni potrebbe essere lo stimolo giusto per farlo sentire importante".

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nella giornata di mercoledì Puzone è stato accompagnato da alcuni amici in comunità dove potrà disintossicarsi e mettersi tutto alle spalle.